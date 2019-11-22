[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.05 26.44
 Промышленность, Макроэкономика
  1272  6
Все про:промышленность (240) спад промышленности (1) Госстат (823)

 Падение промышленного производства в октябре ускорилось до 5%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в октябре 2019 года сократилось на 5% по сравнению с октябрем 2018 года, однако выросло на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в октябре составил 5% и 2,4% соответственно.

Согласно данным статистического ведомства, в октябре 2019 года к октябрю 2018 года спад производства в переработке составил 6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,6%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 4,4%.

В целом по итогам десяти месяцев 2019 года впервые с марта зафиксирован спад промпроизводства на 0,6% к аналогичному периоду 2018 года.

В том числе в перерабатывающей промышленности спад составил 1,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,7%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован рост на 1,7%.

Как сообщалось, промышленное производство в сентябре 2019 года сократилось на 1,1% по сравнению с сентябрем 2018 года, однако выросло на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в сентябре составил 1,3% и 0,1% соответственно.

В целом по итогам девяти месяцев 2019 года рост промпроизводства замедлился до 0% к аналогичному периоду 2018 года.

По данным Госстата, промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось на 1,7% по сравнению с августом 2018 года, после падения на 0,2% в июле, на 2,3% – в июне и роста в мае на 1,6%, апреле – на 5,2%, марте – на 2,1%.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161316
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спад производства легко организовывается.Враги Украины владеют массой промпредприятий у нас.
 показать весь комментарий
 
Что, уже запел про вредителей? Может просто не надо выбирать на президента неспособное ни на что говно?
 показать весь комментарий
 
 
Ну тут могут быть разные факторы, например непонятно за счет чего рост на 5,6% по сравнению с сентябрем.
 показать весь комментарий
 
 
А нам же рассказывают, что экономика растет почти на 4% и будет расти еще быстрее.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Гончарук_Алексей Кабмин назначение Одесса Россия СБУ Слуга народа Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх