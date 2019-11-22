 Падение промышленного производства в октябре ускорилось до 5%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в октябре составил 5% и 2,4% соответственно.

Согласно данным статистического ведомства, в октябре 2019 года к октябрю 2018 года спад производства в переработке составил 6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,6%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 4,4%.

В целом по итогам десяти месяцев 2019 года впервые с марта зафиксирован спад промпроизводства на 0,6% к аналогичному периоду 2018 года.

В том числе в перерабатывающей промышленности спад составил 1,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,7%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован рост на 1,7%.

Как сообщалось, промышленное производство в сентябре 2019 года сократилось на 1,1% по сравнению с сентябрем 2018 года, однако выросло на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в сентябре составил 1,3% и 0,1% соответственно.

В целом по итогам девяти месяцев 2019 года рост промпроизводства замедлился до 0% к аналогичному периоду 2018 года.

По данным Госстата, промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось на 1,7% по сравнению с августом 2018 года, после падения на 0,2% в июле, на 2,3% – в июне и роста в мае на 1,6%, апреле – на 5,2%, марте – на 2,1%.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.