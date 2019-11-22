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 "Укрзализныця" выплатит сотрудникам премии на 1 миллиард, – Кравцов

Правление "Укрзализныци" приняло решение о выплате сотрудникам вознаграждения по итогам работы в 2018 году на общую сумму 1 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава правления компании Евгений Кравцов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"До конца года выплатим железнодорожникам в 1 млрд грн. Это вознаграждение по итогам работы в 2018 году. Решение приняли правлением", – сообщил Кравцов.

Глава компании уточнил, что вознаграждение составит 50% должностного оклада.

"Средства работники получат уже в следующем месяце", – добавил глава "Укрзализныци".

Как сообщалось, фонд заработной платы АО "Укрзализныця" в 2018 году составил 40,58 млрд грн, что на 27% выше соответствующего показателя за 2017 год – 31,97 млрд грн.

Согласно утвержденному Кабинетом министров контракту, глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов имел ежемесячный оклад в сумме 714,6 тыс. грн в месяц без учета премий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161311
 
 
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