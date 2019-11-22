 Зеленский назначил нового главу Хмельницкой области

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №864/2019 от 21 ноября обнародован на сайте главы государства.

В то же время другим указом №863/2019 президент освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей главы Хмельницкой ОГА.

В пятницу, 22 ноября, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового главу ОГА в Хмельницком, передает пресс-служба главы государства.

Согласно приведенной биографической справке, Дмитрий Габинет родился в 1983 году в Хмельницком. Окончил Хмельницкий университет управления и права по специальности "Правоведение". Кандидат юридических наук.

В 2015-2016 годах учился в Университете имени Адама Мицкевича (Польша). Долгое время был преподавателем на кафедре теории и истории государства и права в Хмельницком университете управления и права.

В 2018 году возглавил кафедру права Хмельницкого кооперативного торгово-экономического института.