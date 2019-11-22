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Все про:увольнение (375) Мининфраструктуры (732) Криклий (32) Клитина Александра (1)

 Криклий потребовал увольнения заместителя после публикации переписки с пранкером

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил своей заместительнице Александре Клитиной уволится после публикации ее переписки с неизвестным пранкером, но она отказалась.

Как передает БизнесЦензор, об этом Криклий сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Александра Клитина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции. Поэтому я считаю необходимым вынести на следующе правительство представление о ее отставке от своего имени", – сообщил глава Мининфраструктуры.

Кликлий подчеркнул, что сам формировал свою команду, и оставляет за собой право менять ее.

"Заместители министра также занимают политические должности. Это значит, что если ты считаешь, что министра, в команде которого работаешь, ничего не интересует кроме того с чем мы боремся, цитирую: "которого, видимо интересует только заработок", ты, как заместитель министра, должен сообщить правоохранительным органами все известные факты для дальнейшего расследования и подать в отставку", – добавил министр.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о падения доверия к своему заместителю Александре Клитиной из-за ее переписки с анонимным пранкером.

Также Криклий прокомментировал аудиозапись, обнародованную исключенным из "Слуги народа" депутатом Поляковым и его утверждение, что "замминистра Клитина попала на должность через кровать". Министр отметил, что в случае клеветы депутаты должны извиниться.

Напомним, что в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова". Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он "приблизил к себе (госсекретаря Мининфраструктуры, – ред.) Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

Кабмин назначил Александру Клитину на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции 18 сентября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161299
 
 
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