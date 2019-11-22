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Все про:Киевстар (142) мобильная связь (364) продажа (1056) Михаил Фридман (8)

 Норвежская Telenor вышла из акционеров компании-собственника "Киевстара"

Норвежская компания Telenor продала оставшиеся 157 млн акций в телекоммуникационной группе Veon (ранее "Вымпелком") за $362 миллионов.

Как сообщили в компании, эта сделка завершает продажу принадлежащих Telenor акций Veon, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Проиграв битву за контроль над компанией Veon с российским миллиардером Михаилом Фридманом, в 2015 году Telenor приняла решение о продаже 33% акций компании.

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Как сообщалось, Telenor постепенно выходит из капитала Veon. О намерении продать весь свой пакет норвежский оператор сообщил осенью 2015 года. Тогда ему принадлежало 33% капитала компании.

Международная группа Veon (ранее – VimpelCom Ltd.) является акционером крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар", а также владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн"), Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161293
 
 
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