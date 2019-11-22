 Мощности для импорта электроэнергии из РФ выкупили 6 компаний

Об этом свидетельствуют данные оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, ООО "ТАС Энергия Украины" Сергея Тигипко выкупила 350 МВт (+24,6% по сравнению с мощностью доступа, выкупленного на ноябрь).

Еще 300 МВт сечения на декабрь приобрело ООО "Укрторгэнерджи" (конечным бенефициаром основанной в мае 2019 года компании является Владимир Литвинчук, в середине августа основной вид деятельности сменился с производства электроэнергии на торговлю), которое на ноябрь приобрело доступ лишь к 10 МВт.

Следующий за ним по объему стало ООО "ОНК Груп" – 150 МВт. В аукционе на ноябрь эта компания не смогла приобрести доступ к сечению.

В свою очередь ООО "Юнайтед Энерджи" (имеющее контракты на поставку энергоресурсов предприятиям Игоря Коломойского и братьев Суркисов) выкупило на декабрь доступ к 100 МВт (против 500 МВт на ноябрь). Еще по 100 МВт мощности выкупили ООО "ЭТГ" и ООО "НЭК".

Доступ к сечению для импорта из Беларуси получили ООО "Де Трейдинг" ("Донбассэнерго" Максима Ефимова) и ООО "ЭРУ Трейдинг" (группа компаний "Энергетические ресурсы Украины" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Пери) – 450 МВт и 50 МВт соответственно.

"Де Трейдинг" также выкупила доступ к 404 МВт сечения для импорта из Молдовы и 85 МВт из Венгрии.

Мощности для импорта электроэнергии из Венгрии также выкупили "Д. Трейдинг" (ДТЭК Рината Ахметова) – 75 МВт, ООО "Джен АЙ Киев" – 220 МВт и "ЭРУ Трейдинг" – 180 МВт.

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Как сообщалось, в ноябре доступ к 1,1 ГВт пропускной способности межгосударственных сетей для импорта электроэнергии из Российской Федерации в Украину выкупили четыре компании.

По данным "Укрэнерго", в течение 1-14 ноября суммарно из России и Беларуси в ОЭС Украины импортировано 179,97 млн кВт-ч при плановых коммерческих поставках 326,88 млн кВт-ч. В частности, из России – 99,74 млн кВт-ч (при плановых поставках 168 млн кВт-ч), из Беларуси – 80,22 млн кВт-ч (при плане 158,88 млн кВт-ч) из-за ограничения импорта.

В компании пояснили, что в первой половине ноября корректировка объемов импорта была вызвана значительным снижением потребления электроэнергии за аномально теплой погоды. В частности, в пиковые часы ночного минимума и вечернего максимума объемы потребления были меньше на 2,5 тыс. МВт по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.