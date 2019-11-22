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 Глава "Укроборонпрома" назначил заместителя по бронетанковой технике

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус назначил Игоря Фоменко заместителем по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна, передает БизнесЦензор.

"Главной задачей в работе Игоря Фоменко является повышение эффективности работы предприятий отрасли", – сказано в сообщении.

В частности, основными направлениями работы топ-менеджера определены планирование, организация, управление, координация и контроль работы предприятий отрасли, обеспечение потребностей как внутренних, так и внешних заказчиков, а также расширение номенклатуры и географии продаж продукции и услуг.

Фоменко также будет отвечать за развитие государственно-частного партнерства с сфере производства бронетанковой, радиолокационной и специальной техники, и за формирование положительного узнаваемого мирового бренда.

Согласно приведенным биографическим данным, Игорь Фоменко ранее занимал руководящие должности в "Луганском патронном заводе", в холдинговой компании "АвтоКрАЗ", Corum Group, ICDI Group, получил степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия).

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Как сообщалось, 11 ноября бывший народный депутат Мустафа Найем был назначен на должность заместителя гендиректора концерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

Ранее генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил заместителем генерального директора по цифровизации и инновациям бывшего гендиректора "Майкрософт Украина" Надежду Васильеву.

Заместителем генерального директора госконцерна "Укроборонпром" по авиа- и ракетостроению был назначен Руслан Корж.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161280
 
 
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