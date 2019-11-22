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 ЕС накопил рекордные запасы газа

Французские энергетические компаний утверждают, что Европа накопила рекордные запасы газа в преддверии отопительного сезона. По данным компании Cedigaz, которые приводит Les Echos, хранилища наполнены на 96%, что является рекордом.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что этому способствовало увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) в текущем году: за первые девять месяцев страны ЕС импортировали 30 млн тонн, что на 80% больше, чем годом ранее. Так, например, Франция, Испания и Италия импортировали на 50-75% больше СПГ, чем в прошлом году, в Великобритании, Греции и Нидерландах закупки СПГ выросли втрое.

Наблюдатели отмечают, что рост закупок и запасов газа в ЕС вызван несколькими факторами: стремлением европейских властей снизить использование угля, перепроизводством СПГ на мировом рынке, которое вызвано снижением закупок в Азии, в частности, со стороны Южной Кореи и Японии, увеличивших производство энергии на своих АЭС, а также запуском крупных СПГ-предприятий в США, Австралии и России в 2018-2019 годах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161273
 
 
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