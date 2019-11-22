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 Евросоюз увеличит квоты на поставки украинской курятины

Европарламент 26 ноября ратифицирует соглашение между ЕС и Украиной о внесении изменений в экономической части Соглашения об ассоциации между сторонами по увеличению беспошлинной квоты на экспорт украинского мяса птицы (курицы) в страны-члены Евросоюза.

Голосование включен в повестку дня пленарного заседания Европарламента на следующей неделе в Страсбурге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Сейчас в рамках действия углубленной и всеобъемлющей ЗСТ Украина-ЕС летняя беспошлинная тарифная квота на экспорт украинской курятины по двум подпозициям "0207 13 70" и "0207 14 70" составляет около 20 тыс. тонн.

30 июля Министерство экономического развития и торговли Украины и Евросоюз по результатам проведенных с начала 2019 года переговоров подписали соглашение об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

Эти изменения вступят в силу после ратификации соглашения парламентами обеих сторон.

В свою очередь ЕС рассматривает достигнутые договоренности как избежание риска безлимитной и беспошлинной поставки на европейский рынок курятины из Украины и продуктов ее переработки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161269
 
 
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