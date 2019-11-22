 "Укрзализныця" исключает риск нехватки топлива до конца года

Об этом enkorr сообщил директор департамента закупок компании Сергей Довгаленко, комментируя выданный Хозяйственным судом Киева запрет подписывать 4 контракта в рамках последнего тендера, передает БизнесЦензор.

"Текущих запасов и объема существующих договоров достаточно на несколько месяцев работы", - заявил Довгаленко.

В "Укрзализныце" также не видят проблем с обеспечением топлива в начале года.

"Сейчас готовятся новые тендеры на 2020 год, включая рамочное соглашение", - добавил Довгаленко.

19 ноября Хозяйственный суд Киева выдал запрет "Укрзализныце" на подписание 4 контрактов на 40 тыс. тонн дизтоплива с победителями последнего тендера 21 октября. Поставка топлива по этим контрактам ожидалась до конца текущего года. Основываясь на собственных расчетах, enkorr сообщил, что в связи со срывом подписания этих контрактов, железнодорожная монополия рискует столкнуться с дефицитом топлива уже в декабре этого года.

"Укрзализныця" является крупнейшим потребителем ДТ, используя 330 тыс. тонн топлива в год. В 2017 году компания законтрактовала 385 тыс. тонн, в 2018 году - 327 тыс. тонн. В 2017 году крупнейшими поставщиками ДТ для "Укрзализныци" были "Трейд Коммодити" (50% объема), "Элемент Нафта" (26%), WOG (17%), в 2018 году - Wexler Group (40%), "Трейд Коммодити" (38%), Socar (20%).