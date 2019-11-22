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 В Украине появится комплексный план пространственного развития общин

Проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по планированию использования земель", который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, вносит изменения в закон "О регулировании градостроительной деятельности".

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины по вопросам европейской интеграции Юлиан Чаплинский, передает БизнесЦензор.

Благодаря законопроекту сформируется новый тип градостроительной документации, кроме генеральных планов, детальных планов. То есть появится комплексный план пространственного развития объединенных территориальных общин.

"Уникальность этой ситуации состоит в том, что это будет одновременно градостроительная и земельная документация, уберет коррупционные факторы и ускорит процессы. Потому что раньше люди должны были идти на сессию местного совета за разрешением на разработку проекта землеустройства при разработке градостроительной документации, затем уже с проектом землеустройства обращаться к местным депутатам по согласованию проекта. Но после внесения изменений депутаты уже не будут голосовать дважды за проект землеустройства, а будут иметь возможность сразу поработать с комплексным планом. А после его утверждения, согласно этому плану, регистраторы в автоматическом режиме будут делать документы землеотвода и так далее", - сообщил Чаплинский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161262
 
 
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