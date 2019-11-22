[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
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Все про:Газ (3901) Тарифы на газ (423) Алексей Оржель (22)

 Кабмин установит "страховую" цену газа для населения

С 1 января 2020 года Кабинет министров предложит населению заключить договоры на поставку газа по фиксированной, "страховой", цене до конца отопительного сезона. Она будет составлять около 7000 грн за тысячу кубометров с учетом НДС.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью 24 каналу, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

"Людям будет предложена страховая цена на газ, они смогут выбрать ее до конца отопительного сезона. Она будет меньше цены на газ первого квартала 2019 года, более того, она будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - сказал Оржель.

По словам Оржеля, люди смогут выбрать, платить им по страховой цене или по рыночной. Если будет остановка транзита российского газа через Украину, то газ на рынке подорожает, соответственно, "застрахованные" потребители выиграют. Если же транзит продолжится, то газ подешевеет, и те, кто заключит "страховые" договора, будут платить больше.

Также Оржель сообщил, что цена газа для населения в первом квартале 2020 года будет ниже 8 550 грн за тысячу кубометров.

В августе аналогичную по смыслу программу - "Газовый запас" - предложил "Нафтогаз Украины".

В ноябре цена газа для бытовых потребителей выросла на 14,6% по сравнению с октябрем - до 4 889 грн за тысячу кубометров без учета НДС и транспортных расходов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161255
 
 
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Як це він подорощає??? миж не купуємо його в рашки! а купуємо в Европі і транспортуємо його до кінцевого споживача. Чи НІ???
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О имеет в виду что в случае остановки транзита в ЕС будет дефицит газа и цены взлетят вверх.
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Хаха, вы говорит берите сейчас по 7000, а там или подорожает и вы в плюсе или подешевеет и вы лохи.
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цинизм в высшей степени. Какие счета придут -такие народ и оплатит. Кто сможет где выбрать, пусть покажут? Рассказывают нам о введении рынка и снятии всех ограничений и тут же вводят популистические ограничения под словом "страховая цена". Знают, что обещали снижение цен от тех что были и знают, что цена не снизится, а только поднимется, а потому играются с народом, мол сделаем вам хорошо, ограничим рост цен до 7000, думают , что мозгов нет ни у кого....
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Выносить надо этих поставщиков услуг , в перед ногами .
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Согласно Конституции все недра и земля пренадлежит народу , а не Ахметову и Нафтогазу .
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И вода! И вода в твоём кране на кухне!
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