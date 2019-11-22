 Кабмин установит "страховую" цену газа для населения

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью 24 каналу, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

"Людям будет предложена страховая цена на газ, они смогут выбрать ее до конца отопительного сезона. Она будет меньше цены на газ первого квартала 2019 года, более того, она будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - сказал Оржель.

По словам Оржеля, люди смогут выбрать, платить им по страховой цене или по рыночной. Если будет остановка транзита российского газа через Украину, то газ на рынке подорожает, соответственно, "застрахованные" потребители выиграют. Если же транзит продолжится, то газ подешевеет, и те, кто заключит "страховые" договора, будут платить больше.

Также Оржель сообщил, что цена газа для населения в первом квартале 2020 года будет ниже 8 550 грн за тысячу кубометров.

В августе аналогичную по смыслу программу - "Газовый запас" - предложил "Нафтогаз Украины".

В ноябре цена газа для бытовых потребителей выросла на 14,6% по сравнению с октябрем - до 4 889 грн за тысячу кубометров без учета НДС и транспортных расходов.