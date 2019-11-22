 Европе нужен новый набор инструментов для экономического роста, – Лагард

Об этом заявила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе выступления на Европейском банковском конгрессе 22 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Для Лагард, возглавившей ЕЦБ 1 ноября, это первое крупное выступление в новой должности.

По словам Лагард, стимулирующая монетарная политика была и остается ключевым двигателем внутреннего спроса в еврозоне, однако в ближайшем будущем она подвергнется "стратегическому пересмотру".

"Как и сказано в прогнозе по денежно-кредитной политике, она продолжит поддерживать экономический рост и меняться в ответ на потенциальные риски в соответствии с мандатом ЕЦБ по обеспечению ценовой стабильности. Мы будем непрерывно отслеживать побочные эффекты нашей политики. Очевидно, однако, что целей монетарной политики можно достичь быстрее и с меньшим числом побочных эффектов, если одновременно задействовать другие направления политики для стимулирования экономического роста", - заявила Лагард.

Важным элементом в поддержке роста, по мнению Лагард, является бюджетная политика.

"Речь идет не просто о совокупных расходах государств еврозоны, а еще и об их совместных действиях. Инвестиции являются особенно важной частью мер, которые должны приниматься в ответ на имеющиеся вызовы, поскольку они обеспечивают спрос сегодня и предложение завтра", - сказала Лагард.

"Несмотря на то, что потребности в инвестициях у всех стран разные, сегодня есть аргументы в поддержку инвестиций в общее будущее", - отметила она.

Сильная внутренняя экономика, по словам Лагард, также базируется на увеличении капиталовложений бизнеса и росте производительности труда.

"Компаниям необходима уверенность в будущем экономическом росте, чтобы делать долгосрочные инвестиции", - заявила она.

Лагард отметила также, что еврозона отстает от США в плане внедрения инноваций и использования преимуществ эры цифровых технологий. Это выражается, в том числе, и в более слабом повышении производительности: темпы ее роста в еврозоне с 2000 года были вдвое ниже, чем в Штатах.

"Чтобы сократить это отставание мы должны использовать один очень мощный инструмент, имеющийся у нас в распоряжении, - укрепление нашего внутреннего рынка, - сказала Лагард. - Завершение создания единого цифрового рынка, объединенного рынка капитала и единого рынка услуг могло бы дать Европе необходимый толчок для создания новых инновационных компаний. Все это ключевые составляющие экономического будущего Европы", - заявила он.

В своем выступлении Лагард выделила два ключевых фактора, несущих в себе угрозу для мировой экономики.

"Во-первых, это изменения в мировой торговле. Продолжающиеся торговые споры и геополитическая неопределенность приводят к ослаблению роста мировой торговли, которые сократились более чем вдвое с прошлого года. Это привело к замедлению глобальной экономики до минимальных темпов со времен финансового кризиса", - сказала Лагард.

Кроме того, "мы видим глобальные изменения, прежде всего на развивающихся рынках, - переход модели экономики от внешнего спроса к внутреннему", - добавила Лагард.

Вторым фактором риска является замедление экономического роста в развитых странах.

"Рост в развитых странах замедляется, с конца 80-х годов темпы сократились примерно вдвое. Это находит отражение в снижении глобальных процентных ставок. Учитывая, что темпы экономического роста являются ключевым двигателем роста процентных ставок, даже те страны, которые попытались повысить базовые ставки были вынуждены вновь снизить их", - заявила Лагард.

В заключение новый председатель ЕЦБ отметила высокую неопределенность глобальной экономической среды, добавив, что это дает Европе уникальную возможность ответить на вызовы за счет инвестиций в свое будущее, укрепления общеевропейских институтов и усиления экономики.