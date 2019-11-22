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Все про:суд (2045) Антимонопольный комитет (770) Артемсоль (58)

 Апелляционный суд подтвердил решение АМКУ относительно "Артемсоли"

Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ГП "Артемсоль", таким образом подтвердив правомерность наложения Антимонопольным комитетом на компанию 13,77 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением в 2015-2017 годах.

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета, передает БизнесЦензор.

"Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ГП "Артемсоль". Оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым отказано в удовлетворении исковых требований ГП "Артемсоль" о признании частично недействительным решения Комитета от 13 ноября 2018 года №621-р", - сказано в сообщении.

Указанным решением признано, что с января 2015 по март 2017 (включительно) ГП "Артемсоль" занимало монопольное положение на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной.

Действия ГП "Артемсоль", которые заключались в применении в течение 2015-2016 годов различные цен по договорам купли-продажи и по дилерским контрактам, которые фактически были равнозначными, а также безосновательное незаключенеи договоров купли-продажи соли с потенциальными заказчиками при отсутствии каких-либо утвержденных объективных критериев, по которым такие договоры заключаются, и дилерских контрактов с потенциальными дилерами, признано нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции.

За указанные нарушения на ГП "Артемсоль" наложен штраф в совокупном размере 13 373 052 грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161250
 
 
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