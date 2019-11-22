 Одесский аэропорт продлил отмену рейсов из-за аварийной посадки самолета до 22:00 (обновлено)

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

"На данный момент службы аэропорта проводят необходимые меры по эвакуации поврежденного самолета с полосы. В Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна. Комиссия продолжает расследовать причины инцидента", – заявили в аэропорту.

Согласно сообщению NOTAM, аэропорт "Одесса" закрыт до 18:00 22 ноября по местному времени (16:00 UTC). Однако данный срок может быть продлен. Для возобновления приема воздушных судов необходимо эвакуировать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы и проверить ее состояние.

Позднее в пятницу в пресс-службе аэропорта сообщили, что в связи с инцидентом с рейсом TK 467 воздушное движение приостановлено до 22:00.

По данным на онлайн-табло аэропорта, 22 ноября в аэропорт отменены все рейсы, за исключением рейсов из Минска, Борисполя и Шарм-эль-Шейха, которые задерживаются. Ожидается, что рейс из Стамбула в 00:05 будет принят по расписанию. Также задерживается на вылет рейс в Минск, рейсы ночью в Стамбул и Шарм-эль-Шейх планируются по расписанию.

Пассажирам перед выездом в аэропорт следует связаться со своей авиакомпанией для уточнения альтернативных вариантов перелета. В случае, если рейс отменен или задержан на длительное время, пассажир может вернуть полную стоимость билета без оплаты штрафа или перенести вылет на другую дату.