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Все про:аэропорт (724) закрытие (54) Одесса (503)

 Одесский аэропорт отменил рейсы из-за происшествия с самолетом

Происшествие с Boeing 737-800 Turkish Airlines в Одессе привело к блокированию единственной работающей взлетно-посадочной полосы аэропорта и отмене рейсов.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

21 ноября из Одессы были отменены вылеты в Стамбул самолетов Turkish Airlines и МАУ, которые должны были выполнять рейсы TK468 и PS787.

22 ноября отменены прилеты в аэропорт и соответственно обратные вылеты рейсов МАУ из Тель-Авива и "Борисполя", SkyUp и "Розы Ветров" - из Шарм-эш-Шейха, Turkish Airlines - из Стамбула, LOT - из Варшавы.

Задерживаются и пока не отменены рейсы Onur Air из Стамбула, Austrian Airlines - из Вены, "Белавиа" - из Минска.

"На данный момент службы аэропорта проводят необходимые меры по эвакуации поврежденного самолета с полосы. В Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна. Комиссия продолжает расследовать причины инцидента", - заявили в аэропорту.

Согласно сообщению NOTAM, аэропорт "Одесса" закрыт до 18:00 22 ноября по местному времени (16:00 UTC). Однако данный срок может быть продлен.

Для возобновления приема воздушных судов необходимо эвакуировать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы и проверить ее состояние.

Пассажирам перед выездом в аэропорт следует связаться со своей авиакомпанией для уточнения альтернативных вариантов перелета.

В случае, если рейс отменен или задержан на длительное время, пассажир может вернуть полную стоимость билета без оплаты штрафа или перенести вылет на другую дату.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161243
 
 
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