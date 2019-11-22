 Прибыль банковской системы достигла 52 миллиардов, – НБУ

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.
Как отмечают в НБУ, это новый рекорд банковского сектора Украины.
Доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, тогда как расходы - на 0,4% до 149 млрд грн.
Нацбанк отмечат четыре фактора роста банковской прибыли:
- рост чистых процентных доходов банков на 17%, до 66,1 млрд грн;
- рост чистых комиссионных доходов банков на 12%, до 36 млрд грн;
- позитивный результат от переоценки и от операций купли-продажи - 13,9 млрд грн;
- низкий объем отчислений банками в резервы - 9,3 млрд грн против 21,4 млрд грн в прошлом году.
Как сообщалось, по данным НБУ, в январе-сентябре 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,9 млрд грн). Прибыль была сформирована в основном "Приватбанком" (27,4 млрд грн) и группой банков с западным иностранным капиталом (12,8 млрд грн).
Напомним, в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума за год – 21,7 млрд грн.
https://www.youtube.com/watch?v=zf1mAMKkp1g
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