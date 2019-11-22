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Все про:Укрзализныця (2500) элеватор (21) штраф (415)

 Штрафы за неиспользование маршрутных перевозок "Укрзализныци" будут взыматься автоматически

Директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев рассказал, что компания ввела штрафные санкции за неиспользование маршрутов и порядок их осуществления.

Об этом сообщает Rail.insider, передает БизнесЦензор.

"С первого дня это штраф в размере 50 тыс. грн за один рейс. Если клиент отказывается за 15 дней и менее до того момента, когда должен перевозить, то тогда это будет 100 тыс. грн", - сказал Рязанцев.

Кроме того, как сообщил Рязанцев, элеватор должен подтвердить, что победитель маршрута является его контрагентом.

"Это нужно, чтобы не получилась такая ситуация, что все маршруты выкупит компания, которая вообще не имеет отношения к этому элеватора и будет заставлять всех возить через нее и только по ее цене. Если там есть зерно его контрагента или его партнеров, только в таком случае он сможет выкупать маршруты перевозки", - отметил Рязанцев.

С 1 ноября заявки на перевозку маршрутными отправками будут принимать через АС "Клиент", где приоритет на перевозку будет предоставлен той заявке, в которой, при условии соблюдения других параметров, будет указана самая высокая цена. В "Укрзализныце" также отметили, что электронная система, которая будет регулировать процесс принятия заявок на перевозку, предусматривает, что персонал "Укрзализныци" не будет иметь ручного доступа к данным, которые будет указывать клиент.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161219
 
 
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