 Украина заинтересована в покупке новых поездов Hyundai для "Укрзализныци", – Криклий

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры по итогам встречи министра Владислава Криклия с представителями компании Hyundai, передает БизнесЦензор.

Участники встречи обсудили вопросы модернизации подвижного состава "Укрзализныци".

"Украина уже имеет опыт сотрудничества с компанией Hyundai, в частности, в 2012 году было приобретено 10 единиц межрегиональных электропоездов производства компании Hyundai Corporation. Хочу отметить, что Программой деятельности Кабинета министров Украины, а также Программой обновления подвижного состава "Укрзализныци" на период до 2021 года, предусмотрено обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов, а также приобретение 10 единиц межрегиональных электропоездов двойного питания", - сообщил Криклий.

Министр инфраструктуры отметил, что главными приоритетами Украины в сотрудничестве с иностранными компаниями остаются локализация производства и обслуживания железнодорожного подвижного состава в Украине, а также введение в Украине современных технологических комплексных решений по сервисному обслуживанию и ремонту подвижного состава.