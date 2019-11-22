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 Ремонт обрушенной части моста в Харькове будут транслировать онлайн

Ремонт части моста на окружной вблизи харьковского рынка "Лоск", которая обрушилась в конце августа, планируется закончить к 22 декабря.

Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог области Евгений Зражевец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Такие сроки были озвучены во время визита на место работ главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера.

При этом Кучер поручил установить камеры видеонаблюдения и организовать онлайн-трансляцию работ по восстановлению моста.

"Я хочу, чтобы все видели все работы, которые проводятся, что мы реально делаем, что мы реально работаем - чтобы люди видели. Мы выведем это на сайт областной администрации и будем демонстрировать", - сказал Кучер.

25 августа в Харькове обрушилась часть моста на окружной в сторону поселка Песочин. В результате происшествия никто не пострадал.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины сообщило, что, по предварительным данным, аварийное разрушение части путепровода произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161207
 
 
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