 Google добавила функцию искусственного интеллекта в Google Docs

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на The Verge, передает БизнесЦензор.

Функция Smart Compose была представлена в прошлом году. Она является результатом дальнейшего развития функции Smart Reply из Gmail. Но если Smart Reply предлагает короткие варианты ответа на письмо, исходя из анализа его содержимого, то Smart Compose является более функциональным решением. В данном случае функция дает предположения относительно того, как можно закончить текущее предложение.

Новая функция использует модели машинного обучения Google для составления своих предложений. Эти модели изучают прошлые записи пользователя, чтобы персонализировать свои подсказки (в Gmail можно отключить эту функцию в настройках). Теоретически, это означает, что Smart Compose пишет практически как пользователь, хотя на практике большинство предложений содержат мягкие фразы и корпоративную речь.

Пока что функция Smart Compose в Google Docs ориентирована только на корпоративных клиентов G Suite и доступна в качестве бета-версии только на английском языке. Протестировать ее могут только администраторы домена.