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 На Троещину могут пустить скоростной трамвай по Северному мосту, – советник Кличко

На Троещину в Киеве могут пустить скоростной трамвай по Северному мосту в течение 2-3 лет.

Об этом рассказал советник мэра Киева Максим Бахматов в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Метро на Троещину параллельно строится с мостом. Я бы не откидывал со стола историю про "легкое" метро - speed tram (скоростной трамвай). Это достройка к действующему Северному мосту определенных конструкций, для того, чтобы по этой легкой достройке пустить speed tram, велосипедистов и пешеходов", - сказал Бахматов. 

По словам Бахматова, проект приблизительно займет 2-3 года. Им занимается сейчас Всемирный банк.

По оценке банка, стоимость проекта - $300-500 млн. Как отметил Бахматов, это дешевле альтернативных проектов.

"Думаю, год понадобится на препродакшн и 1,5 года на стройку - в апреле смогу сказать точнее", - сказал советник мэра по поводу сроков.

В марте мэр Киева Виталий Кличко говорил, что достроить Подольско-Воскресенский мост и запустить по нему автомобильное сообщение могут в течение 1,5-2 лет при условии надлежащего финансирования. Затем может начаться строительство линии метро на Троещину.

В октябре первый заместитель Кличко Николай Поворозник заявил, что метро на Троещину готовы строить китайцы и инвестировать в проект $2 млрд, но им нужны государственные гарантии. Правительство, по словам Поворозника, отказалось их предоставлять. Он также рассказал об альтернативном проекте tram-train, против которого, в свою очередь, выступила "Укрзализныця".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161190
 
 
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С 2020 года европейский лоукостер Ryanair открывает новый маршрут из Киева на Троещину.
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