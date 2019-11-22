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 Tesla представила футуристический бронированный пикап Cybertruck. ВИДЕО

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на трансляцию компании, передает БизнесЦензор.

Cybertruck будет выпускаться в трех вариантах с дальностью хода на одной зарядке в 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно, рассказал Маск.

Разные версии также отличаются количеством двигателей - от одного до трех. Футуристический дизайн автомобиля частично создан под влиянием фильма о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил", отметил Маск. Ранее глава Tesla также говорил о влиянии фильма "Бегущий по лезвию" на облик пикапа.

Автомобиль обеспечивает максимальную защиту пассажиров - его корпус сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, а стекла бронированы по собственной технологии компании. Металл автомобиля выдерживает обстрел из 9-миллиметрового пистолета.

Цена на пикап начинается от $39 900. Самая продвинутая версия стоимостью $69 900 разгоняется с места до 60 миль в час за 2,9 секунды. Его грузоподъемность составляет до 3 500 фунтов (почти 1 600 килограммов).

Все версии оснащены автопилотом и функцией автоматической парковки.

В дополнение к пикапу Маск продемонстрировал электрический квадроцикл. Он может помещаться в кузов Cybertruck и подзаряжаться от него.

Предзаказы на Cybertruck компания уже открыла на своем сайте, однако его производство начнется только в 2021 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161182
 
 
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