 Tesla представила футуристический бронированный пикап Cybertruck. ВИДЕО

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на трансляцию компании, передает БизнесЦензор.

Cybertruck будет выпускаться в трех вариантах с дальностью хода на одной зарядке в 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно, рассказал Маск.

Разные версии также отличаются количеством двигателей - от одного до трех. Футуристический дизайн автомобиля частично создан под влиянием фильма о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил", отметил Маск. Ранее глава Tesla также говорил о влиянии фильма "Бегущий по лезвию" на облик пикапа.

Автомобиль обеспечивает максимальную защиту пассажиров - его корпус сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, а стекла бронированы по собственной технологии компании. Металл автомобиля выдерживает обстрел из 9-миллиметрового пистолета.

Цена на пикап начинается от $39 900. Самая продвинутая версия стоимостью $69 900 разгоняется с места до 60 миль в час за 2,9 секунды. Его грузоподъемность составляет до 3 500 фунтов (почти 1 600 килограммов).

Все версии оснащены автопилотом и функцией автоматической парковки.

В дополнение к пикапу Маск продемонстрировал электрический квадроцикл. Он может помещаться в кузов Cybertruck и подзаряжаться от него.

Предзаказы на Cybertruck компания уже открыла на своем сайте, однако его производство начнется только в 2021 году.