[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.07 26.51
 Корпоративные отношения
  256  0
Все про:продажа (1056) Exxon Mobil (21)

 Exxon Mobil готовит продажу активов на сумму до $25 миллиардов, – Reuters

Exxon Mobil планирует продать активы в Европе, Азии и Африке на сумму до $25 млрд, чтобы сосредоточится на нескольких крупных проектах на внутреннем рынке и за рубежом.

Об этом сообщили три банковских источника, непосредственно знакомых с планами компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Exxon столкнулась с растущим давлением со стороны инвесторов, которые выступают за высвобождение денежных средств на фоне планов компании увеличить траты на проекты в Гайане, Мозамбике, Папуа-Новой Гвинее и США.

Американский гигант составил список активов на продажу, в которой входят месторождения по меньшей мере в 11 странах. 

Представитель Exxon сказала, что компания не "комментирует рыночные слухи или спекуляции".

Крупнейшая из торгующихся на бирже мировая энергетическая компания в последние месяцы продала несколько активов, в том числе в Норвегии за $4,5 млрд, и объявила, что хочет расстаться со своими подразделениями в Австралии, Нигерии и Малайзии.

Согласно новому плану, Exxon перестанет добывать нефть и газ в Европе, продав активы в британской части Северного моря, Германии и Румынии.

Exxon продолжит добычу в Нидерландах, где совместно с Royal Dutch Shell владеет долей в гигантском Гронингенском газовом месторождении, которое власти планируют закрыть в 2022 году.

Компания также значительно сократит операции в Юго-Восточной Азии, продав активы в Индонезии и Малайзии, сообщили источники.

В Африке Exxon хочет продать бизнес в Чаде, Экваториальной Гвинее, а также частично - в Нигерии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161156
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Кабмин Киев Крым Одесса Россия СБУ Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх