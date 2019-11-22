 Таможня запустила новую онлайн-систему жалоб, – Нефьодов

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Новой таможне – новая онлайн-система жалоб! Пока в тестовом режиме, поэтому извиняйте, если что", – написал Нефьодов.

По его словам, на рассмотрение одной жалобы на работу таможни понадобится до пяти рабочих дней.

"Попробуем отвечать по сути, человеческим языком. Вся коммуникация исключительно в электронной форме", – отметил Нефьодов.

Он добавил, что в каждом регионе будут выделены люди, которым будут перенаправляться жалобы. На центральном уровне будет отслеживаться статистику и объективность ответа.

"Но сразу говорю – это инструмент реакции на проблемы, а не спама типа "снизьте пошлины" или "расскажите, как импортировать белых ведмедей". На такое отвечать не будем. С декабря планируем интегрировать этот же интерфейс в общий Контактный центр Кабмина", – резюмировал Нефьодов.