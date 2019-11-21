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 Переход системы электронных платежей на расширенный режим работы 23/7 планируется с апреля, – НБУ

С апреля 2020 года планируется переход системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины на расширенный регламент работы. Расширенный регламент работы СЭП будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней на неделю (23/7) с учетом технологического перерыва в один час во время перехода на новый банковский день.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы.

Для реализации круглосуточной работы СЭП Национальный банк планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы. В частности, речь идет о технологии включения/исключения участников СЭП, а также установления лимитов для выполнения принудительного/бесспорного списания и ареста средств. 

С этой целью Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления Национального банка Украины "Об утверждении изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте".

Замечания и предложения к проекту принимаются до 24 декабря 2019 года на почтовый или электронный адрес Национального банка Украины. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161130
 
 
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