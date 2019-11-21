 Рост глобальной экономики замедлился до минимума за десятилетие, – ОЭСР

Об этом говорится в обновленном прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Согласно текущему прогнозу, глобальный ВВП в 2019 и 2020 годах вырастет на 2,9%. Прогноз на текущий год подтвержден на сентябрьском уровне, ожидания для следующего года ухудшены на 0,1 процентного пункта.

В 2021 году возможно ускорение до 3,0%, но только в том случае, если удастся сдержать множество рисков, от торговых войн до неожиданно резкого замедления китайской экономики.

Более серьезные опасения вызывает тот факт, что правительства стран мира не могут вплотную заняться глобальными вызовами, такими, как изменение климата, цифровизация экономик и разрушение сложившегося многополярного порядка.

"Было бы политической ошибкой считать такие изменения временными факторами, которые можно решить мерами денежно-кредитной или бюджетной политики: они структурные", - написала в отчете главный экономист ОЭСР Лоранс Бун.

Среди крупнейших экономик мира, ОЭСР прогнозирует рост ВВП США в 2019 году на 2,3% вместо ожидавшихся в сентябре 2,4% по мере того, как импульс от снижения налогов в 2017 году сходит на нет, и на фоне слабости торговых партнеров США. В последующие два года ожидается замедление до 2%.

Экономика Китая, не входящего в ОЭСР, но отслеживаемого организацией, расширится на 6,2% в 2019 году, ожидает ОЭСР. Предыдущий прогноз предусматривал рост на 6,1%. Однако затем рост замедлится до 5,7% в 2020 году и 5,5% в 2021 году перед лицом торговых противоречий и постепенной ребалансировки экономической активности от экспорта в сторону внутреннего рынка, сообщила организация.

ОЭСР улучшила прогнозы роста экономики еврозоны на 0,1 процентного пункта на 2019 и 2020 годы, до 1,2% и 1,1% соответственно. В 2021 году ожидается подъем на 1,2%.

При этом организация предупредила, что возврат Европейского центрального банка к скупке облигаций окажет лишь ограниченное влияние, если страны еврозоны не нарастят инвестиции.

Прогноз для Великобритании слабо улучшился по сравнению с сентябрем, до 1,2% в текущем году и 1% в следующем с 1% и 0,9% соответственно, на фоне снижения вероятности выхода страны из Европейского союза без соглашения.