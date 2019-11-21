 Оборот розничной торговли вырос на 10,2%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в номинальном выражении объем розничного товарооборота за 10 месяцев составил 881,92 млрд грн

В октябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем оборот розничной торговли увеличился на 2,3%, в годовом измерении – вырос на 11% (октябрь 2019 года к октябрю 2018 года).

Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года зафиксирован в Киевской (на 19,3%), Винницкой (на 19,2%),, Тернопольской (на 17,8%) и Луганской (на 16,5%) областях.

По данным статведомства, лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота по итогам десяти месяцев 2019 года стали: Киев (171,227 млрд грн), Днепропетровская (82,248 млрд грн), Киевская (67,612 млрд грн), Одесская 66,817 млрд грн), Харьковская (65,985 млрд грн), Львовская (53,683 млрд грн) и Запорожская (36,396 млрд грн) области. В Донецкой области за отчетный период розничный товарооборот увеличился на 10,5% (28,257 млрд грн), Луганской – на 16,5% (до 8,275 млрд грн).

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли (юрлиц) в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года вырос на 12,2%, к сентябрю 2019 года – на 2,4%, составив 69,493 млрд грн.

Розничный товарооборот предприятий в январе-октябре увеличился на 11,3% – до 639,368 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий за 10 месяцев сократился на 0,7% и составил 1,941 трлн грн.

Как сообщалось, рост товарооборота розничной торговли Украины в 2018 году составил 6,1%.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.