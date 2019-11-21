 Минцифры и Visa договорились о сотрудничестве

Соответствующий меморандум подписали вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова, передает БизнесЦензор

Недавно Минцифры объявило о своих намерениях создать консалтинг-зоны для предпринимателей в формате онлайн-платформ и офлайн-хабов в каждом регионе Украины. Цель такого проекта видится в ожидаемом положительном воздействии на экономику Украины через содействие повышению уровня знаний и компетенций предпринимателей и, как результат, успешности украинского бизнеса.

Visa будет поддерживать реализацию данного проекта и направит усилия на разработку информационно-образовательных материалов для малого и среднего бизнеса по цифровой грамотности, использования современных технологий для приема платежей (технология Tap to Phone, которое превращает обычный смартфон в мобильный POS-терминал, и QR коды).

Также стороны планируют совместно внедрить технологические решения для оплаты за административные и другие электронные услуги через мобильное приложение и онлайн-сервис государственных услуг (diia.gov.ua), наработать рекомендации с применением новейших технологических решений для цифровизации выплат, осуществляемых государством гражданам.

"Для нас важно предоставить гражданам возможность получать онлайн не только услуги, но и денежную помощь от государства. Также мы планируем предоставить украинцам возможность через личный кабинет на совершать различные платежи, например, коммунальные, сборы, штрафы. Мы уже начали работу над первым совместным проектом, который заработает уже в ближайшее время. Это возможность для водителей оплатить штрафы через мобильное приложение Действие", – рассказал Федоров.

По его словам, партнерство с компанией Visa в этом направлении позволит сделать процесс оплаты надежным и быстрым.

"Ведь цифровые трансформации в масштабе всей страны возможно осуществить только в частно-государственном партнерстве", – резюмировал вице-премьер-министр.