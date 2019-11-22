 Итоги недели: Новые назначения, прибыль шахт Ахметова и дело "Укрэксимбанка"

ФИНАНСЫ

Минфин снизил ставку по двухлетним облигациям в гривне до 13,5% годовых

Министерство финансов на первичных аукционах 19 ноября разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 1,32 млрд грн. При этом ставки по годовым облигациям удалось снизить до 13,46% (на 28 базисных пунктов), по двухлетним – 13,5% (на 114 б.п.).

"Укрэксимбанк" разместил еврооблигации на $100 миллионов под 9,95%

"Укрэксимбанк" разместил еврооблигации на $100 млн сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%. Заявки на приобретение бумаг подали около 50 инвесторов на общую сумму $300 млн. Трансакция стала первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года.

Кабмин назначил новых членов набсоветов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка"

Кабинет министров назначил независимых членов наблюдательных советов государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанк" вместо не прошедших ренее согласование в Нацбанке.

ЕЦБ лишил лицензии замешанный в отмывании денег из Украины Meinl Bank

Европейский центробанк отозвал лицензию у австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее известный как Meinl Bank AG), который использовался в выводе в офшоры сотен миллионов долларов из проблемных украинских банков.

Прибыль банковской системы достигла 52 миллиардов

По данным НБУ, за 10 месяцев 2019 года банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн). В НБУ пока не уточнили результат отдельных банков, но по итогам 9 месяцев львиную долю прибыли обеспечивал "Приватбанк".

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение промышленного производства в октябре ускорилось до 5%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в октябре 2019 года сократилось на 5% по сравнению с октябрем 2018 года. По итогам десяти месяцев 2019 года впервые с марта зафиксирован спад промпроизводства на 0,6% к аналогичному периоду 2018 года.

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины

Согласно обновленному прогнозу, рост ВВП Украины в 2019 году составит 3,6% и может ускориться до 3,7% и 4,2% в 2020-2021 годах при условии проведения необходимых реформ. Предыдущий прогноз роста экономики на 2019 год составлял 3,4%, на 2020 год – 3,7%.

ВЛАСТЬ

Украина купит у Франции катера для пограничников на 136 миллионов евро

Глава МВД Арсен Аваков подписал соглашение с Францией о покупке 20 патрульных кораблей для пограничной службы на сумму 136 млн евро, 85% которой предоставит в виде кредита французское казначейство. Сделку поддержал Владимир Зеленский, отметив, что она готовилась еще до его избрания президентом.

Зеленский подписал закон о свободном доступе к побережью водоемов

Президент подписал закон об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов. Поцесс принятия этого закона в Верховной Раде растянулся на 5 лет.

Поправки депутата от партии Зеленского упростили вырубку лесов в Карпатах

Внесенные перед принятием во втором чтении поправки депутатов от "Слуги народа" Олега Бондаренко и группы "За будущее" Степана Ивахива в закон "О введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона" напротив, упрощают вырубку леса, выяснили экологи.

Зеленский прокомментировал заявления Коломойского о курсе на сближение с Россией

Внешнеполитический курс страны должен определять президент при участии правительства и общества, но не отдельные бизнесмены, заявил Владимир Зеленский, комментируя интервью Игоря Коломойского New York Times, в котором бизнесмен заявил, что для Украины настало время отказаться от Запада и повернуть назад в сторону России.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук в Лондоне заявил, что олигархи не имеют влияния на правительство и президента, а Кабмин готов к любому развитию событий вокруг судов о национализации "Приватбанка", но не допустит возвращения Коломойскому ни банка, ни денег.

Минсоцполитики заявило о рейдерском захвате Фонда социального страхования

Уволенный в 2018 году глава Фонда соцстрахования Евгений Баженков восстановился на должности благодаря действиям госрегистратора и решению Печерского суда от 8 ноября, который также обязал в течение месяца выплатить ему средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.

В Минсоцполитики заявили, что считают восстановление Баженкова на должности незаконным, пообещав его оспорить в судебном порядке. Из-за сложившейся ситуации произошли задержки с выплатой Фондом больничных и и пособий по беременности и родам.

Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра

Кабинет министров назначил председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка, который в последние годы занимал должность директора Департамента международного сотрудничества в этом ведомстве.

Кабмин назначил главой Экологической инспекции соратника Гриценко

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова, который на выборах президента агитировал за Анатолия Гриценко. В 2016 году Фирсов вышел из БПП из-за конфликта с Игорем Кононенко.

Кабмин назначил нового главу Госагентства инфраструктурных проектов

Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилла Хомякова.

Кабмин уволил замминистра здравоохранения после обвинений в давлении

Кабинет министров удовлетворил заявление Михаила Загрийчука об увольнении с должности замминистра здравоохранения по собственному желанию. Ранее представители команды Ульяны Супрун в Минздраве обвинили Загрийчука в давлении и попытках вернуть ручное управление отраслью.

Кабмин отстранит главу Агентства по управлению коррупционными активами

Кабинет министров отстранит Антона Янчука от выполнения обязанностей главы АРМА из-за срыва отопительного сезона выбранным агентством управителем ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине. Тепло в дома жителей этих городов начало поступать только к концу текущей недели.

ЭНЕРГЕТИКА

"Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить транзит газа на 1 год

Российский "Газпром" 18 ноября направил НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год, потребовав отказа Украины от всех претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал предложенные "Газпромом" условия неприемлемыми.

Запуск "Северного потока-2" отложен на лето 2020 года

Российский газопровод "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. За день до этого глава Минэнерго РФ Александр Новак не дал четкого ответа на этот вопрос, заявив о возможности запуска "Северного потока-2" до конца 2019 года.

Кабмин установит "страховую" цену газа для населения

С 1 января 2020 года Кабмин предложит населению заключить договоры на поставку газа по фиксированной, "страховой", цене 7000 грн за тысячу кубометров с учетом НДС до конца отопительного сезона, сообщил министр энергетики Алексей Оржель.

По словам Оржеля, люди смогут выбрать, платить по страховой цене или по рыночной. В случае остановки транзита российского газа через Украину газ на рынке подорожает и "застрахованные" потребители выиграют. Если же транзит продолжится, то газ подешевеет, и те, кто заключит "страховые" договора, будут платить больше.

Кабмин отменил предельный уровень тарифов на отопление и горячую воду

Кабинет министров отменил постановление №560 от 26 июня, которым правительство Владимира Гройсмана установило предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, с такой просьбой обратилась Ассоциация городов Украины.

"Укрэнерго" заявило о нехватке средств для выплат по "зеленым тарифам"

У НЭК "Укрэнерго" не хватает 481 млн грн для выплаты компенсации по уплате "зеленого тарифа" из-за долгов участников рынка перед компанией за услуги по передаче электроэнергии на 1,2 млрд грн, а также недопоступления 407 млн грн средств из-за сниженного через суд тарифа для предприятий Игоря Коломойского.

Секретариат Энергосообщества одобрил закон о создании нового оператора ГТС Украины

Принятый Радой и подписанный президентом 15 ноября законопроект об отделении от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг) открывает возможность для создания оператора ГТС, соответствующего Третьему энергопакету, сообщили в Секретариате Энергосообщества.

ТРАНСПОРТ

Новым главой "Укравтодора" назначен депутат от партии Зеленского

Кабинет министров назначил Александра Кубракова на должность председателя Госагентства автомобильных дорог Украины. Кубраков – народный депутат от партии "Слуга народа" (№30 в списке) и соратник премьер-министра Алексея Гончарука по работе в BRDO, где он возглавлял сектор "IT и Телеком".

Кабмин подписал договоры о кредитах на 900 миллионов евро на ремонт дорог

Премьер-министр Алексей Гончарук подписал соглашения с ЕИБ и ЕБРР о выделении 900 млн евро на реконструкцию дороги М05 Киев-Одесса и строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова.

Кабмин назначил нового главу Укртрансбезопасности

Кабинет министров назначил председателем Государственной службы по безопасности на транспорте Александра Погорелого. Он является генеральным директором компании "Юниверсал Моторз Груп", входящей в состав корпорации "УкрАвто".

Администрация морских портов потребует у России 1,2 миллиарда за захват портов в Крыму

Администрация морских портов начинает арбитражный процесс с требованием к России о компенсации 1,24 млрд грн убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории автономной республики Крым.

Криклий потребовал увольнения заместителя после публикации переписки с пранкером

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил своей заместительнице Александре Клитиной уволится после публикации ее переписки с неизвестным пранкером, но она отказалась. Министр пообещал добиваться ее увольнения решением Кабмина.

Кабмин выделил 250 миллионов на покупку судна для научных исследований Арктики

Кабинет министров выделил 252 млн грн на приобретение научного океанского судна ледового класса с целью возрождения океанского научного флота Украины.

Одесский аэропорт отменил рейсы из-за аварийной посадки самолета

Одесский аэропорт не обслуживал рейсы более суток из-за происшествия с Boeing 737-800 Turkish Airlines, у которого при посадке подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры рейса не пострадали, но самолет необходимо было убрать с полосы.

КОРПОРАЦИИ

"Метинвест" Ахметова объявил о сокращении расходов и увольнении части сотрудников

Группа "Метинвест" объявила о сокращении выполнения инвестиционной программы на 2019 год и увольнении до 30% админперсонала, пояснив такое решение прогнозом падения цен на сталь на мировых рынках.

Крупнейшая угольная компания Ахметова получила 8 миллиардов прибыли

Операционная прибыль крупнейшей угольной компанией страны "ДТЭК Павлоградуголь" за первые три квартала 2019 года составила 7,9 млрд грн, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава комитета по энергетике Андрей Герус.

Херсонскую нефтеперевалку Курченко продали за 200 миллионов

Исполнительная служба продала на повторном аукционе на площадке "СЕТАМ" Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн при стартовой цене 161 млн грн. Площадка не раскрывает имя покупателя.

Глава "Укроборонпрома" назначил заместителей по бронетанковой технике и работе с органами власти

Бывший народный депутат Мустафа Найем назначен на должность заместителя гендиректора концерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

Глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус также назначил Игоря Фоменко заместителем по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике,

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

СБУ задержала главу "Укрэксимбанка"

Глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан 16 ноября сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры.

По словам прокурора, дело касается сделки по продаже холдинга УМХ Борисом Ложкиным Сергею Курченко, при этом Гриценко якобы действовал в интересах Ложкина и экс-президента Петра Порошенко.

Прокуратура просила суд взять Гриценко под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, но Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн без содержания под стражей.

НАБУ объявило в розыск бывшего владельца "VAB Банка"

Министерство внутренних дел по заявлению Национального антикоррупционного бюро внесло экс-владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти. Датой исчезновения Бахматюка указано 21 ноября.

Сам Бахматюк заявил, что сейчас находится за границей по делам и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи.:

МВД объявило в розыск бывшего нардепа Святаша

Бывшего народного депутата Дмитрия Святаша объявили в розыск по ст. 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации). Датой его исчезновения указано 8 ноября 2019 года.

Ранее прокуратура объявила подозрение бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в деле по факту завладения 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка".

Прокуратура вручила подозрение мэру Львова Садовому

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили подозрение мэру Львова Андрею Садовому. Дело касается выделения земли для создания технопарка в 2015 году, что, по мнению следствия, нанесло государству ущерб на 93,5 млн грн.

Прокуратура выдвинула новые подозрения Злочевскому

Подозрение собственнику Burisma Holdings, экс-министру экологии Николаю Злочевскому было расширено, добавилась статья о расхищении государственных средств в особо крупных размерах, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка. При этом, по словам главы ГПУ, расследование вновь приостановлено в связи с розыском Злочевского.