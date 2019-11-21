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 Антимонопольный комитет отложил решение по делу о продаже "Мотор Сичи"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил решение по результатам рассмотрения заявки китайской компании Skyrizon и "Укроборонпрома" на покупку контрольного пакета акций завода "Мотор Сич".

Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил LIGA.net, передает БизнесЦензор.

По словам Терентьева, "Укроборонпром" попросил об отсрочке на два месяца для подачи дополнительных документов по делу и комитет удовлетворил ходатайство.

21 ноября истекает предусмотренный законом срок для рассмотрения заявки, следует из протокола встречи между представителями Skyrizon и украинских властей, которая состоялась 5 ноября в Офисе президента.

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Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

О планах совместно с инвесторами из КНР развивать АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав "Укроборонпрома") в феврале говорил заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко, однако подробности сделки пока неизвестны.

Еще в 2017 году стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и наложил арест на 56% акций ПАО "Мотор Сич", принадлежащих китайским инвесторам. Тогда же СБУ сообщила о попытках иностранных компаний получить полный контроль над деятельностью "Мотор Сич" в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Сам Богулаев считает продажу акций компании законной и расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161107
 
 
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