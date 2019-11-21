 Польша завершает строительство первой в стране установки для осушки газа

Об этом сообщает Польское радио, передает БизнесЦензор.

Глава PGNiG отметил, что ситуация связана, в частности, с российско-украинским конфликтом. Возняк отметил, что Польша в подземных хранилищах сохраняет примерно 50 млн кубометров природного газа.

Возняк отметил, что польская компания надеется ответных действий России после того, как на прошлой неделе Польская нефтегазовая компания направила "Газпрому" декларацию о намерениях расторгнуть договор купли-продажи российского газа.

Президент PGNiG заверил, что Польша готова к возможным помехам с поставками газа из России. Возняк заверил, что в связи с этим в польских газохранилищах накоплены соответствующие запасы природного газа.

По словам Возняка, в Польше завершается тоже построение установка для осушки газа.

"Польша готовится к подобной ситуации, как в 2016 году, когда россияне впустили воду в газ, сделав его непригодным. У нас в Польше до сих пор не было такой установки, ближайшая такая установка для осушки газа - в Германии, - сказал Возняк.

Он добавил, что эту инвестицию должны завершить в середине декабря.

Возняк напомнил, что 1 января 2020 года заканчивается договор на транзит газа между Украиной и Россией, что означает прекращение транспортировки газа по территории Украины. Затем в мае заканчивается тоже договор на транзит Польшей, газопроводом "Ямал-Европа".

Президент PGNiG также заверил, что уже в новом году компания имеет много заказов на принятия сжиженного природного газа (LNG).

Ранее Возняк заявил, что еще в этом году ожидает положительного для Польши судебного решения по делу против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. По словам Возняка, Польша ежегодно переплачивала России за газ примерно 230 млн евро.