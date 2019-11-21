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 Кабмин предложил обновить классификацию товаров в таможенном тарифе

Кабинет министров на заседании 20 ноября одобрил законопрокет, которым предложено обновить Таможенный тариф Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в министерстве, действующий Таможенный тариф построен на основе Гармонизированной системы в версии 2012 года. В то же время, с 1 января 2017 года применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в том числе и в крупнейших торговых партнерах (ЕС, Турция, Китай, США, Швейцария, Беларусь) осуществляется на основе Гармонизированной системы версии 2017 года.

"В связи с этим возникает ряд осложнений, связанных с различиями в товарных кодах при таможенном оформлении продукции, импортируемой в Украину, или при сравнении таможенной статистики Украины и стран-торговых партнеров", – отмечается в сообщении.

В Минэкономики уточнили, что в основу проекта обновленного Таможенного тарифа Украины положена новая версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, которая построена на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2017 года и Комбинированной номенклатуры Европейского Союза.

"В частности проект нового Таможенного тарифа Украины технически меняет классификацию отдельных товаров благодаря объединению нескольких кодов в один и не предусматривает изменений ставок ввозной пошлины на товары", – заверили в министерства.

Ожидается, что проект закона также будет способствовать ускорению и упрощению процедуры таможенного оформления товаров, поможет адаптировать статистическую систему Украины к международным методам, стандартам и классификации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161103
 
 
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