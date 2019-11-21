 Кабмин внес изменения в перечень стратегических предприятий

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В частности, в действующий перечень стратегических 321 предприятия были включены еще 4 объекта:

АО "Укрзализныця" (так как это предприятие входит в реестр крупных налогоплательщиков и является естественным монополистом);

ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (соответствует критерию стратегического предприятия, так как количество работающих сотрудников превышает 5000 человек, а также является крупным налогоплательщиком);

ГП "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им Я. Осадки" (отвечает критериям стратегических предприятий, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров имеет важное социально экономическое значение);

ДСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (отвечает трем критериям стратегических предприятий – внесено в категорию гражданской обороны, является предприятием, контроль за деятельностью которых со стороны государства гарантирует защиту граждан от последствий влияния неконтролируемого изготовления, использования или реализации опасной продукции и является исполнителем общегосударственных целевых научно-технических программ и государственных заказов.

"Также этим постановлением Кабмин исключил из имеющегося перечня 39 объектов, из них: 4 объекта Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев, 4 объекта, на базе которых создано АО "Украинская железная дорога", которые приостановлены как юридические лица и 31 объект Госкомтелерадио, котороые реорганизованы путем присоединения к ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", – пояснили в министерстве.

В Минэкономики также отметили, что на сегодня законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию предприятий, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 октября отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний, который также открывает новые возможности для корпоратизации госкомпаний.

После этого "Укрзализныця" объявила о начале подготовки к первичному публичному выпуску акций (IPO).

В программе правительства также закреплено, что Кабинет министров в ближайшие пять лет намерен провести IPO АО "Укрзализныця".