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 Финансы, Корпоративные отношения
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Все про:ЕБРР (436) страховые компании (50)

 ЕБРР стал совладельцем трех украинских страховых компаний

Европейский банк реконструкции и развития в ноябре 2019 года стал владельцем 30% ООО "Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингс" ("ФФХ Украина", Киев), которому принадлежат страховая компания "Универсальная" (Киев), ЧАО "Страховая компания "АРКС" и ОДО "Страховая компания "АРКС Лайф", для поддержки развития страхового сектора и конкуренции на рынке.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, оставшиеся 70% "ФФХ Украина" контролирует Fairfax Financial Holdings Limited (Канада).

"Эта операция будет способствовать консолидации собственности на сильно фрагментированном страховом рынке Украины, поддержанию рыночной конкуренции и росту, позволит операционным компаниям получить выгоду от владения стратегическим страховым инвестором и поддержит развитие небанковского финансового сектора в Украине", – говорится в документе.

В нем также уточняется, что ЕБРР является миноритарным акционером СК "Универсальная" с 2011 года.

Как отмечается в сообщении, "ФФХ Украина" является холдинговой компанией трех дочерних страховых компаний – "АРКС" (ведущий страховщик Украины с валовой подписанной страховой премией в размере 1,891 млрд грн), "АРКС Лайф" (93 млн грн) и СК "Универсальная" (826 млн. грн). Общий объем валовых подписанных страховых премий, собранных тремя компаниями в 2018 году, составил 2,811 млрд грн ($114 млн).

Также отмечается, что "ФФХ Украина" контролируется большинством (70%) Fairfax Financial Holdings Limited (Торонто, Канада), финансовой компании, занимающейся недвижимостью, страхованием от несчастных случаев, страхованием и перестрахованием и котирующейся на фондовой бирже Торонто.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161093
 
 
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