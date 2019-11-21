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 Власть, Регуляторная политика, Энергетика
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Все про:Госэкоинспекция (19) Кабмин (3613) Фирсов (1)

 Фирсов сообщил о назначении главой Экологической инспекции

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова.

Как передает БизнесЦензор, об этом сам Фирсов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"С сегодняшнего дня я официально являюсь исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Такое решение принял Кабинет министров, и я благодарен за оказанное доверие", – написал он.

"Разумеется, конкурс на руководителя при этом никто не отменял. В скором времени он состоится, и я буду принимать в нем участие. Никакой проблемы для меня в этом нет. Программа реформ эконоинспекции уже готова, и я готов представить ее на суд конкурсной комиссии", – добавил политик.

Фирсов сообщил, что предложение заняться реформой экологического контроля получил от премьер-министра Алексея Гончарука четыре месяца назад.

"Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому. Затем были сотни встреч с работниками министерства, сотрудниками экологической инспекции, органами власти. Так постепенно была составлена подробная дорожная карта наших дальнейших действий", – добавил политик.

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По словам новоназначенного главы ведомства, экоинспекция – один из самых коррумпированных органов в стране.

"Впереди много работы – разработка законопроектов, перезагрузка инспекции на местах, плановые проверки предприятий, работа с международными организациями", – добавил Фирсов.

Егор Фирсов – в прошлом народный депутат VII созыва от партии "УДАР" и VIII созыва от "Блока Петра Порошенко". Вышел из БПП в 2016 году после конфликта на то время министра экономического развития Айвараса Абромавичуса с депутатом и ближайшим соратником Порошенко Игорем Кононенко. После прекращения полномочий Фирсова съездом БПП был лишен депутатского мандата.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161079
 
   
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Короче шляпы меняет как тот дед в фильме: "Свадьба в Малиновке", а вернее-перевёртыш, как и 99% Рады и руководства страны............
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Если нормально себя покажет, то реальный кандидат в президенты .
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Нормальный мужик с правильными взглядами. Потому из БПП и был исключен, как инородное тело..
Таких бы лучше "по делами Донбасса", как человека, не по наслышке знающего, что на востоке война с РФ. Но зебилам там нужны те, кто называет это "внутренним конфликтом" и "гражданской войной".
Как бы ни было, успехов Фирсову.
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только через честный конкурс, хотя, бывают ли такие конкурсы
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