Как передает БизнесЦензор, об этом сам Фирсов сообщил на своей странице в сети Facebook.
"С сегодняшнего дня я официально являюсь исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Такое решение принял Кабинет министров, и я благодарен за оказанное доверие", – написал он.
"Разумеется, конкурс на руководителя при этом никто не отменял. В скором времени он состоится, и я буду принимать в нем участие. Никакой проблемы для меня в этом нет. Программа реформ эконоинспекции уже готова, и я готов представить ее на суд конкурсной комиссии", – добавил политик.
Фирсов сообщил, что предложение заняться реформой экологического контроля получил от премьер-министра Алексея Гончарука четыре месяца назад.
"Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому. Затем были сотни встреч с работниками министерства, сотрудниками экологической инспекции, органами власти. Так постепенно была составлена подробная дорожная карта наших дальнейших действий", – добавил политик.
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По словам новоназначенного главы ведомства, экоинспекция – один из самых коррумпированных органов в стране.
"Впереди много работы – разработка законопроектов, перезагрузка инспекции на местах, плановые проверки предприятий, работа с международными организациями", – добавил Фирсов.
Егор Фирсов – в прошлом народный депутат VII созыва от партии "УДАР" и VIII созыва от "Блока Петра Порошенко". Вышел из БПП в 2016 году после конфликта на то время министра экономического развития Айвараса Абромавичуса с депутатом и ближайшим соратником Порошенко Игорем Кононенко. После прекращения полномочий Фирсова съездом БПП был лишен депутатского мандата.
Таких бы лучше "по делами Донбасса", как человека, не по наслышке знающего, что на востоке война с РФ. Но зебилам там нужны те, кто называет это "внутренним конфликтом" и "гражданской войной".
Как бы ни было, успехов Фирсову.