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 Amnesty International потребовала от Google и Facebook перестать следить за пользователями

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором раскритиковала технологических гигантов, в частности, Google и Facebook. АI требует от них отказаться от их бизнес-модели, которая базируется на слежении за своими пользователями.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

По словам правозащитников, такие действия интернет-гигантов "совершенно несовместимы с правом на частную жизнь".

Кроме того, по утверждениям АI, Google и Facebook ограничивают ряд других прав - на свободу выражения мнения, на равенство и недискриминацию. В отчете отмечается, что практика компаний собирать и накапливать личные данные с целью использования для рекламных компаний является "беспрецедентным посягательством на право на частную жизнь".

По словам правозащитников, технологические гиганты заставляют пользователей соглашаться на "фаустовскую сделку - согласиться предоставлять свои данные, чтобы получить доступ к сервисам Google и Facebook.

"Этот повсеместный надзор подорвал саму суть права на частную жизнь", - отмечается в отчете.

Кроме того, правозащитники призвали правительства стран мира юридически гарантировать право людей на неотслеживание рекламодателей или других третьих сторон.

В Facebook не согласились с обвинениями правозащитников с АI и отрицали, что их бизнес-модель базируется на слежении за пользователями.

"Выбор человека пользоваться услугами Facebook, а также способы, которыми мы собираем, получаем или используем данные, четко изложены и признаны пользователями и не могут уподобляться недобровольной (а часто и незаконной) слежке правительства", - написал в своем обращении директор по вопросам публичной политики Facebook Стив Саттерфилд.

В свою очередь в Google не предоставили официальный ответ на отчет Amnesty International, но также не согласились с его выводами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161077
 
 
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