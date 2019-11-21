 "Ивано-Франковскгаз" открыл шестой новый Центр обслуживания клиентов

Как сообщает пресс-служба АО "Ивано-Франковскгаз", такие центры уже успешно работают в пяти городах Прикарпатья, передает БизнесЦензор.

"Здесь быстро, качественно и комфортно можно получить весь спектр услуг: начиная от консультаций по лицевому счету, заканчивая оформлением документов на подключение к газовой сети", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что открытие ЦОК в Снятине является очередным этапом реализации комплексной программы "Ивано-Франковскгаза" по развитию клиентского сервиса. Сейчас такие центры успешно работают в пяти городах Прикарпатья.

"Современные технологии обслуживания и доступность позволяют клиентам сэкономить время, упростить процедуру получения услуг, а также быть в курсе нововведений на газовом рынке страны", – подчеркивают в компании.

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В новых центрах для консультации по общим вопросам для потребителей может предоставить администратор зоны ресепшн. Он также помогает произвести оплату через платежный терминал. Дополнительно обслуживают потребителей трое квалифицированных операторов. В новых центрах созданы комфортные условия пребывания в зонах ожидания.

"В этом году мы открыли три центра обслуживания клиентов: в Долине, Надворной и Снятине. Несколькими годами ранее – в Ивано-Франковске, Калуше и Коломые. В них соблюдена главная концепция: комфортные условия для клиентов, просторные помещения, удобные залы ожидания, доступ к wi-fi, возможность воспользоваться услугами Личного кабинета и сразу на месте зарегистрироваться в нем", – рассказал начальник управления клиентского сервиса АО "Ивано-Франковскгаз" Юрий Колодий.

В компании напомнили, что для удобства клиентов "Ивано-Франковскгаз" дополнительно внедряет новые онлайн-сервисы, которые помогают пользователям быстро и качественно решать все газовые вопросы.

Кроме того, в самых отдаленных населенных пунктах потребители газа могут воспользоваться услугами мобильного ЦОКа. Это единственный в Украине мобильный центр по предоставлению коммунальных услуг.