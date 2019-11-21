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 PayPal купит сервис для поиска скидок Honey Science за $4 миллиарда

Американская платежная система PayPal Holdings Inc. достигла соглашения о покупке технологической компании Honey Science Corp., специализирующейся на поиске скидок, примерно за $4 млрд.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Сделка станет для PayPal крупнейшей, ее стоимость практически вдвое превышает сумму, которую компания заплатила в прошлом году за покупку шведского финтех-стартапа iZettle ($2,2 млрд). PayPal рассчитывает закрыть сделку в первом квартале 2020 года.

Honey, основанная в 2012 году, сохранит свою штаб-квартиру в Лос-Анджелесе, управлять компанией продолжат ее основатели.

Сервис Honey, которым пользуются около 17 млн человек, позволяет искать скидки на сайтах для онлайн-шоппинга. Стартап сотрудничает примерно с 30 тыс. онлайн-ритейлеров и в прошлом году помог миллионам людей сэкономить в общей сумме более $1 млрд, говорится в сообщении PayPal. В нем отмечается, что в 2018 году Honey вышла в прибыль.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161065
 
 
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