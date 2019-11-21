[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.08 26.46
 Промышленность, Корпоративные отношения
  4329  34
Все про:назначение (465) Найем (4) Укроборонпром (457) Абромавичус (61)

 Мустафа Найем стал заместителем главы "Укроборонпрома" (обновлено)

Бывший народный депутат Мустафа Найем занимает должность заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Информацию об этом Найем подтвердил во время пресс-конференции, посвященной годовщине Революции Достоинства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Да, действительно, я сейчас там работаю заместителем генерального директора", – сказал Найем.

На сайте госконцерна среди заместителей гендиректора Айвараса Абромавичуса фамилии Найема пока нет.

Позднее в четверг эту информацию также подтвердили в пресс-службе "Укроборонпрома", передает Интерфакс-Украина.

"Мустафа Найем был привлечен в качестве советника генерального директора еще в начале августа. 11 ноября 2019 он был назначен на должность заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти", – уточнили в пресс-службе концерна.

Найем – народный депутат VIII созыва от фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщалось, ранее генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил заместителем генерального директора по цифровизации и инновациям бывшего гендиректора "Майкрософт Украина" Надежду Васильеву.

Заместителем генерального директора госконцерна "Укроборонпром" по авиа- и ракетостроению был назначен Руслан Корж.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161062
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
а чому заступником Гендиректора Укроборонпрому? Чому не фрезерувальником, або охоронцем складських приміщень? Не може, бо не має відповідного фаху і досвіду? а замгендиректора значить має?
 показать весь комментарий
 
ось так і живемо... дільничим призначити не має кого, медсестрою теж, фрезерувальників не має... за те кожен готовий до посади президента, міністра освіти чи медицини, замом гендиректора... Країна талановитих людей!
а ЧОМУ Ж МИ ТОДІ ЖИВЕМО ЯК КРАЇНА ДЕБІЛІВ????
 показать весь комментарий
 

ще один, широкопрофільний фахівець словесно-поносного жанру...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сирожа Лещенко
- Я не жалею, что использовал Порошенко и его партию как трамплин в политику
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html

Найом видать тоже не жалеет.
 показать весь комментарий
 
 
ну, мустафа был крутым журналистом до ухода в политику.
если бы не майдан, то он в политику и не попал бы
 показать весь комментарий
 
 
Не вижу ничего плохого что Найем будет честно работать на країну.
 показать весь комментарий
 
а чому заступником Гендиректора Укроборонпрому? Чому не фрезерувальником, або охоронцем складських приміщень? Не може, бо не має відповідного фаху і досвіду? а замгендиректора значить має?
 показать весь комментарий
 
 
НЕЗАВИДУЙ СЫРОЖА. БАЧИШЬ, УКРАЇНА СТАЛА СТРАНОЙ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
ким? він економіст? має досвід керування великим підприємством? знається на оборонці? на продажа? він має юридичну освіту?

ви при здоровому глузді взагалі?
 показать весь комментарий
 
О. А ось медвяповіям і платню підвезли.
 показать весь комментарий
 
 

ще один, широкопрофільний фахівець словесно-поносного жанру...
 показать весь комментарий
 
 
ось так і живемо... дільничим призначити не має кого, медсестрою теж, фрезерувальників не має... за те кожен готовий до посади президента, міністра освіти чи медицини, замом гендиректора... Країна талановитих людей!
а ЧОМУ Ж МИ ТОДІ ЖИВЕМО ЯК КРАЇНА ДЕБІЛІВ????
 показать весь комментарий
 
 
бо керівники - дебіли. Вірніше для себе - вони не дебіли, а держава, державні механізми це засіб для вирішення особистих питань, на все інше - плювати.
 показать весь комментарий
 
 
Этот хитросделанный пуштун уже "отреформировал" Национальную полицию) Теперь это лысое чудо кто-то навязал Айварасу, он бегало в статусе "советник" и вот те нате - Зам. Генерального Директора ДК "Укроборонпром". Гоните его прочь - он не имел никакого представления о функционировании МВД и Патрульной полиции и тем более не имеет ни малейшего представления об оборонно-промышленном комплексе. Чем вообще думают в Офисе Президента и сам Айварас. хз...
 показать весь комментарий
 
 
С такими кадрами мы гораздо быстрее добьем то немногое, что осталось от украинской промышленности.... А и правильно..... Чего уж мучиться!
 показать весь комментарий
 
 
Журналіст, колишній порохобот став зам.глави оборонного концерну! Вони що, з глузду з'їхали? Тоді ще клоуна з шапіто поставьте! До речі, в Ізраїлі в оборонний комплекс принципово не беруть колишніх радянських євреїв, і правильно роблять.
 показать весь комментарий
 
 
Тоді ще клоуна з шапіто поставте! Одного вам ще мало? Мустафа Найем стал заместителем главы "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 5066
 показать весь комментарий
 
 
Чего разорались он же стал замом по вопросам взаимодействия с властью и к технической стороне концерна отношения не имеет.
 показать весь комментарий
 
А нука, просвети нас несведущих- шож этож за такая долшность- аж сам замхендиректора по связям с гос органами?????? Это шож делать то надо? Набирать телефонные номера в аппарате и подносить трубку к уху Абрамявичуса?
 показать весь комментарий
 
 
договорняки договаривать. То, что Зеля якобы зарекся.

Капец - теперь есть должность по договорнякам с властью!
 показать весь комментарий
 
 
Наем-фетиль Майдану.Він перший закликав всіх на Євромайдан через фейсбук.А потім ми його не бачили не в Айдарі ні в Донбасі -добровольців які з майдану пішли боронити неньку.Але воно поперлося на ЕХО МОСКВИ встатусі з.гол.оборомпрому з месиджом що Трамп "викручував руки "президенту Зеленскому і спонукав його до пресінгу проти свого ймовірного опонента на майбутьніх виборах Байдена.Це що означає?Дуже просто, фетиль (Мустафу) підпалюють вже з Москви безпосередньо.СБУ чи ви сліпі?..
 показать весь комментарий
 
 
Диспетчер так же не сидит в летящем самолете.Работа в тылу не менее важна,вы же признаете,что он сыграл одну из ведущих ролей? Я Наему ,например,доверяю гораздо больше чем Богдану,Трубе,Арахамии ,Сивохо и другим случайным телам.
 показать весь комментарий
 
 
по твоей логике, все, кто прошел майдан или просто патриот страны должны в окопах с калашами сидеть?
другой работы нет?
хз, я ни одного коррупционного скандала связанного с мустафой не припомню.
может он нормальный?
 показать весь комментарий
 
 
А ПО ТВОЕЙ ЛОГИКЕ ПОП ГАПОН ГЕРОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА??????? ИЛИ ПРОВОКАТОР???????? 😂😅😂
И ТРЕТЬЕГО ЗДЕСЬ НЕТ И НЕБУДЕТ. 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
слава Богу нормальных людей начали назначать.
 показать весь комментарий
 
Наєм - агент ФСБ, як і його батько агент КГБ, а потім ФСБ. Ще з часів війни в Афганістані. "І Щюку кинули - у річку."...
 показать весь комментарий
 
 
Ай да Мустафа,ай молодца.Смотри не подведи,гони фсех свыноматок Пэциных пенделями,да к прокурору,да на парашу с одеялом в клеточку.
А показателем твоей работы будет выпуск новой боевой техники и поставка их в войска.Да не так как при поце кучерявом,что 45 БТР-4 за два года выпустить не смог.Ну и экспрот конечно ни кто не отменял.Валюта все таки и рабочие места в экономике.
 показать весь комментарий
 
А вот еще "бутылка *********" в ....опу решал и барыг.

Народный депутат VII и VIII созывов Егор Фирсов стал временно исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины.
На официальном сайте Кабинета Министров Украины обнародовали указ, согласно которому Фирсов назначен временным и. о. до того момента, пока глава Госэкоинспекции не будет избран в установленном порядке.Как то не прет сегодня делкам "кучерявым".
 показать весь комментарий
 
его взяли туда на должность заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.
какие бтры? какая валюта? какой экспорт?
 показать весь комментарий
 
 
Так это ж Сам Найом под разными никами описывает как он с "молотовым наперевес"!
 показать весь комментарий
 
То есть это нормально, что на оборонном предприятии теперь есть должность по договорнякам с властью?!

а как же зелины обещания - никаких договорняков?
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Азовское море День достоинства и Свободы Донбасс Зеленский Кабмин Киев корабль Россия США
 
 
 
 
 
 вверх