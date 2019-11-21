 Мустафа Найем стал заместителем главы "Укроборонпрома" (обновлено)

Информацию об этом Найем подтвердил во время пресс-конференции, посвященной годовщине Революции Достоинства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.
"Да, действительно, я сейчас там работаю заместителем генерального директора", – сказал Найем.
На сайте госконцерна среди заместителей гендиректора Айвараса Абромавичуса фамилии Найема пока нет.
Позднее в четверг эту информацию также подтвердили в пресс-службе "Укроборонпрома", передает Интерфакс-Украина.
"Мустафа Найем был привлечен в качестве советника генерального директора еще в начале августа. 11 ноября 2019 он был назначен на должность заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти", – уточнили в пресс-службе концерна.
Найем – народный депутат VIII созыва от фракции "Блок Петра Порошенко".
Как сообщалось, ранее генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил заместителем генерального директора по цифровизации и инновациям бывшего гендиректора "Майкрософт Украина" Надежду Васильеву.
Заместителем генерального директора госконцерна "Укроборонпром" по авиа- и ракетостроению был назначен Руслан Корж.
- Я не жалею, что использовал Порошенко и его партию как трамплин в политику
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
Найом видать тоже не жалеет.
если бы не майдан, то он в политику и не попал бы
ви при здоровому глузді взагалі?
ще один, широкопрофільний фахівець словесно-поносного жанру...
а ЧОМУ Ж МИ ТОДІ ЖИВЕМО ЯК КРАЇНА ДЕБІЛІВ????
берут, ты просто не в курсе
Капец - теперь есть должность по договорнякам с властью!
другой работы нет?
хз, я ни одного коррупционного скандала связанного с мустафой не припомню.
может он нормальный?
И ТРЕТЬЕГО ЗДЕСЬ НЕТ И НЕБУДЕТ. 😂😅😂
А показателем твоей работы будет выпуск новой боевой техники и поставка их в войска.Да не так как при поце кучерявом,что 45 БТР-4 за два года выпустить не смог.Ну и экспрот конечно ни кто не отменял.Валюта все таки и рабочие места в экономике.
Народный депутат VII и VIII созывов Егор Фирсов стал временно исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины.
На официальном сайте Кабинета Министров Украины обнародовали указ, согласно которому Фирсов назначен временным и. о. до того момента, пока глава Госэкоинспекции не будет избран в установленном порядке.Как то не прет сегодня делкам "кучерявым".
какие бтры? какая валюта? какой экспорт?
а как же зелины обещания - никаких договорняков?