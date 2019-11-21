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Все про:назначение (465) Найем (3) Укроборонпром (457) Абромавичус (61)

 Мустафа Найем стал заместителем главы "Укроборонпрома"

Бывший народный депутат Мустафа Найем занимает должность заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Информацию об этом Найем подтвердил во время пресс-конференции, посвященной годовщине Революции Достоинства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Да, действительно, я сейчас там работаю заместителем генерального директора", – сказал Найем.

На сайте госконцерна среди заместителей гендиректора Айвараса Абромавичуса фамилии Найема пока нет.

Найем – народный депутат VIII созыва от фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщалось, ранее генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил заместителем генерального директора по цифровизации и инновациям бывшего гендиректора "Майкрософт Украина" Надежду Васильеву.

Заместителем генерального директора госконцерна "Укроборонпром" по авиа- и ракетостроению был назначен Руслан Корж.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161062
 
 
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