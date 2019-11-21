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 Фонд госимущества продал Броварской оптовый рынок за 45 миллионов

Фонд государственного имущества (ФГИ) продал на аукционе единый имущественный комплекс бывшего госпредприятия "Броварской оптовый рынок" за 44,5 млн грн, что в 11 раз больше стартовой цены.

Об этом свидетельствуют данные в системе "ProZorro.Продажи", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Стартовая цена объекта составляла 4,017 млн грн, победителем аукциона стало ООО "Атрея" с предложением 44,5 млн грн. Таким образом, в ходе торгов цена лота возросла в 11 раз.

По данным площадки, в состав проданного имущественного комплекса входят земельный участок площадью 3,84 га, 26 объектов недвижимости общей площадью 10,62 тыс. кв. м, в частности три овощехранилища, два фруктохранилища, производственные, административные и технические помещения.

Имущественный комплекс бывшего госпредприятия арендует одноименное ООО "Броварской оптовый рынок", срок действия договора – до 8 октября 2022 года.

Арендная плата в сентябре составила 94,6 тыс. грн за месяц.

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По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, юридическое лицо ГП "Броварской оптовый рынок" было прекращено в декабре 2018 года.

ООО "Атрея" создано в 2016 году. Учредителями компании по данным госреестра являются Владимир Дубинин (5%) и Екатерина Грабовик (95%), выступающая также конечным бенефициаром. Зарегистрированный капитал ООО "Атрея" составляет 11 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161053
 
 
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