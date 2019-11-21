 Несколько миллионов украинцев работают неофициально, – Гоструда

Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда) Роман Чернега в ходе презентации результатов совместного проекта Евросоюза и Международной организации труда в Украине "Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированного труда", реализованного в 2017-2019 годах, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Состоянием на сегодня мы можем говорить о несколько миллионах наших граждан, которые работают за пределами официальных трудовых отношений", - сказал Чернега, отметив, что таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества.

Чернега отметил, что высокий показатель теневой занятости, кроме недостатков для самих работников, негативно сказывается на экономике страны.

При этом Чернега заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики.

"Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, богаче", - добавил он.

Говоря о результатах проекта, Чернега подчеркнул, что сотни тысяч оформленных в соответствии с законодательством работников получили социальный пакет и возможность откладывать на пенсию, а также право объективного расследования несчастных случаев. При этом Украина благодаря проекту получила комплекс рекомендаций по внедрению стандартов Евросоюза и Международной организации труда, а более 2 тыс. экспертов прошли обучение и повысили свои знания по этим темам.

Новый трехлетний проект ЕС-МОТ "На пути к безопасному, здоровому и задекларированному труду в Украине" предусматривает помощь во внедрении европейских стандартов безопасности и здоровья на работе, трудовых отношениях, реализации практических мер для снижения уровня незадекларированного труда.

Государственная службы Украины по вопросам труда в 2018 году выявила 25 179 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, в результате чего наложила на работодателей штрафы на сумму около 1,7 млрд грн.