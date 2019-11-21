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Все про:прожиточный минимум (24) суд (2043)

 Окружной админсуд обязал Кабмин пересчитать прожиточный минимум на 2019 год

Суд признал противоправными действия Кабинета министров Украины по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг.

Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева (ОАСК), передает БизнесЦензор.

"Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Станислава Батрина к Кабинету министров Украины относительно прожиточного минимума на 2019 год", - сказано в сообщении.

Также суд признал противоправными действия правительства по разработке и одобрении проекта закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год" от 15 сентября 2019 года №9000, его представления в Верховную Раду Украины с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.

В своем решении Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет министров Украины установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов Украины "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".

Напомним, ОАСК в августе открыл производство по делу по иску Батрина к Кабмину, в котором тот просил суд признать противоправными действия правительства при установлении размера прожиточного минимума в Украине на 2019 год.

Батрин заявил, что прожиточный минимум в размере 1218 грн, установленный правительством, не соответствует критериям современного уровня. Он считает, что прожиточный минимум должен быть на уровне около 5-7 тыс. грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161038
 
 
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