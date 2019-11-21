 Окружной админсуд обязал Кабмин пересчитать прожиточный минимум на 2019 год

Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева (ОАСК), передает БизнесЦензор.

"Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Станислава Батрина к Кабинету министров Украины относительно прожиточного минимума на 2019 год", - сказано в сообщении.

Также суд признал противоправными действия правительства по разработке и одобрении проекта закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год" от 15 сентября 2019 года №9000, его представления в Верховную Раду Украины с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.

В своем решении Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет министров Украины установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов Украины "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".

Напомним, ОАСК в августе открыл производство по делу по иску Батрина к Кабмину, в котором тот просил суд признать противоправными действия правительства при установлении размера прожиточного минимума в Украине на 2019 год.

Батрин заявил, что прожиточный минимум в размере 1218 грн, установленный правительством, не соответствует критериям современного уровня. Он считает, что прожиточный минимум должен быть на уровне около 5-7 тыс. грн.