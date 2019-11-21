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Все про:Укрзализныця (2495) импортозамещение (19)

 "Укрзализныця" выполнила программу импортозамещения на 60%

"Укрзализныця" наладила импортозамещение по 600 требуемым позициям из 1000.

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В январе 2019 года такая программа была представлена отечественным производителям и поставщикам. На приобретение товаров из каталога импортозамещения было выделено 112 млн грн, на сумму около 93 млн грн были объявлены торги", - отметил Рязанцев.

Рязанцев подчеркнул, что алгоритм передачи конструкторской документации для продукции, требующей импортозамещения, предприятиям-производителям уже проработан "Укрзализныцей", он находится на этапе внедрения предприятиями.

"Почти за год совместными усилиями примерно из 1000 позиций товара, которые нуждались в импортозамещении, национальным производителям удалось освоить более 600, остальные 400 сможем закупать у отечественных предприятий в ближайшее время", - заявил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци".

По данным Рязанцева, программа "Укрзализныци" по импортозамещению позволила смежным отраслям создать сотни новых рабочих мест с высоким уровнем добавленной стоимости в составе продукции, а для "Укрзализныци", кроме всего прочего, это еще и удешевление закупок.

Как сообщалось, "Укрзализныця" за полгода модернизировала 18 пассажирских вагонов, в том числе реализовав часть программы импортозамещения, поскольку почти все комплектующие, применяемые при капремонте, произведены украинскими компаниями.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161036
 
 
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