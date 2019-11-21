 Госсекретарь Минцифры уволился после двух месяцев работы

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1057-р от 15 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Рыженко был назначен государственным секретарем Минцифры распоряжением Кабмина №837-р от 25 сентября с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.

До этого с 2014 года Рыженко возглавлял Государственное агентство по вопросам электронного правительства в структуре Кабинета министров.

В 2006-2014 годах работал на разных должностях в Винницком городском совете, где с 2011 года возглавлял департамент информационных технологий Винницкого городского совета.