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Все про:Кабмин (3613) Дубневич (56) Янчук (4) АРМА (19)

 Кабмин сообщил об отстранении главы Агентства по управлению коррупционными активами (обновлено)

Кабинет министров отстранил Антона Янчука от выполнения обязанностей главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщает пресс-служба правительства, решение было принято из-за срыва отопительного сезона выбранным АРМА управителем ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине, передает БизнесЦензор.

"Правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допущение срыва отопительного сезона в регионе и отстранило его от исполнения обязанностей", – сказано в сообщении.

Кабмин сообщил об отстранении главы Агентства по управлению коррупционными активами 01

В пресс-службе АРМА позднее сообщили, что не знают, кого отстранили от исполнения обязанностей, передает Украинская правда. В агентстве отметили, что в АРМА "ждут подтверждения этой информации", а руководитель АРМА Антон Янчук на месте и работает.

В свою очередь пресс-служба Кабмина изменила текст сообщения, удалив информацию об отстранении Янчука. Аналогичным образом были отредактированы посты в соцсетях премьер-министра Алексея Гончарука.

Кабинет министров назначил Янчука председателем АРМА в декабре 2016 года.  До этого он работал заместителем министра юстиции Павла Петренко, в 2008-2013 годах был старшим юристом ООО "Адвокатская компания "МЛГруп", владельцем которой был сам Павел Петренко до назначения министром. У этой же фирмы он уже будучи министром арендовал автомобиль.

При этом смена правительства и отставка Павла Петренко с должности министра по результатам парламентских выборов 2019 года не привела к автоматической отставке Антона Янчука из АРМА, поскольку согласно закону он на должность назначен в 2016 году сроком на пять лет.

Как сообщалсь, осенью 2018 года арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" были переданы в управление ЧП "Гарант Энерго М" юриста Виталая Ушинского и экс-нардепа Владимира Купчака (избирался от "Батькивщины", впоследствии вышел из фракции).

Под управлением "Гарант Энерго М" ТЭЦ в городах Новояворовск и Новый Раздол за прошлый отопительный сезон увеличили задолженность перед "Нафтогазом" и АО "Укртрансгаз" за использованный газ и услуги по его транспортировке на 400 млн грн – до почти 800 млн грн, а также оказались не готовы к запуску отопления.

В связи с этим новым управляющим арестованных имущественных комплексов "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" было избрано ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины".

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Напомним, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, которая является приближенной к народным депутатам.

Согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех частных компаний, которые фигурируют в расследовании, являлись народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161023
 
 
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