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 Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные цены на автогаз в крупных сетях АЗС повысились еще на 5-15 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, столичная сеть KLO повысила цены на 10 копеек – до 12,44 грн/л, Glusco – на 30 копеек – до 11,65 грн/л.

На станциях WOG и ОККО в Киевской области автогаз подорожал на 10 копеек за литр – до 12,38 грн/л и 12,39 грн/л, соответственно. В то же время средняя по стране цена на АЗС этих сетей осталась на уровне 12,19-12,20 грн/л.

Сети AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", UPG, SUN OIL и Mango повысили цены на 2-16 коп. за литр.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" откорректировала цены на 1-3 коп./л, до 10,83–10,94 грн/л.

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Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 21 ноября выросла до 11,58 грн/л.

Напомним, розничные цены автогаза перешли в рост, реагируя на удорожание сжиженного газа в опте. С конца октября оптовые цены выросли на 5% (950 грн/т) – до 18 700 грн/т.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161001
 
 
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