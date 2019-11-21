[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.08 26.46
 Транспорт
  261  0
Все про:поезд (692) Польша (840) Прага (9) Чехия (81)

 Чешской Leo Express разрешили запустить поезд через Польшу к границе с Украиной

Частный чешский перевозчик Leo Express получил разрешение польских властей на запуск регулярных железнодорожных рейсов из Праги через Краков и Пшемышль до станции Медыка на границе с Украиной.

Как пишет Rynek kolejowy, UTK (Администрация железнодорожного транспорта Польши) разрешил Leo Express с 11 декабря этого года обслуживать маршрут Прага-Медыка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Разрешение выдано сроком на пять лет – до 10 декабря 2024 года. Чешскому перевозчику разрешено использовать на маршруте четыре пары поездов ежедневно.

На территории Польши поезда могут останавливаться в 17 пунктах, в том числе в Катовице, Кракове, Тарнуве, Жешуве, Пшемышле.

При этом сроки начала курсирования поездов Leo Express по этому маршруту пока не называются.

Как сообщалось, ранее стало известно, что другой чешский частный перевозчик RegioJet планирует запустить прямой поезд из Праги до украинской пограничной станции Мостиска 2 во Львовской в июне 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161000
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Азовское море Донбасс Зеленский Кабмин Киев корабль Нацполиция Россия США
 
 
 
 
 
 вверх