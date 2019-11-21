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Все про:Карпаты (19) Киев (2298) поезд (692) Укрзализныця (2495) Черновцы (75)

 "Укрзализныця" пустит маршрут поезда из Киева в Карпаты через Черновцы

Начиная с 8 декабря поезд №357/358 Киев - Рахов будет курсировать через Черновцы.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", он станет уже третьим поездом, который соединит столицу Украины с Черновцами, передает БизнесЦензор.

"Также благодаря новому маршруту поезда №357/358 Киев-Рахов жители Черновцов получат прямое железнодорожное сообщение с горными курортами Украины", – отмечается в сообщении.

Из Киева поезд будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов на следующий день в 09:22. В Черновцах он будет делать остановку в 04:20. Обратно поезд будет отправляться о 11:18 и прибывать в столицу Украины на следующий день в 6:32. Остановка в Черновцах запланирована в 17:15.

Напомним, сейчас из Киева в Черновцы курсируют поезда №7/8 и №117/118.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160997
 
 
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